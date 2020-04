Tempo di lettura: < 1 minuto

GIORDANO LAZIO – In Serie A continua la discussione sulla possibile ripresa del campionato. L’ex attaccante della Lazio Bruno Giordano si è espresso così a riguardo, ai microfoni di Tmw Radio.

Le parole di Giordano

“Ci aspettavamo più buone notizie. Assurdo che i giocatori possano andare singolarmente ad allenarsi nei parchi e non all’interno dei centri sportivi. Non è la stessa cosa. Non è detto che le big non si facciano sentire, magari in separata sede. La Lazio si fa sentire molto, anche attraverso i giornali. Io ripartirei al 100%, uno sportivo deve avere il coraggio di affrontare certe situazioni. I controlli che possono avere sono importanti. Con le dovute cautele, si può ripartire. Fare una trasferta oggi è possibile. Oggi corre più rischi chi va a correre nel parco”.

