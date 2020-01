Tempo di lettura: < 1 minuto

BRUNO GIORDANO LAZIO – Bruno Giordano, è tornato a parlare della Lazio e delle possibilità della squadra di Inzaghi. A detta dell’ex calciatore, il cammino dei biancocelesti fa ben sperare e perché no, anche sognare. Di seguito le sue parole rilasciate a Il Mattino.

Lazio, Juventus e Inter

“La Lazio può sognare, anzi sta sognando. Arrivare terzi o secondi, come è accaduto in passato, conta poco, sono sempre i risultati che determinano i successi e gli insuccessi. Tanto dipenderà dagli altri, nerazzurri e bianconeri sono avversari importanti che difficilmente mollano l’osso”.

Lazio-Napoli

“La Lazio è favorita perché gioca in casa e perché attraversa un momento di forma notevole. Non mi spiego il tracollo degli azzurri, sento molti parlare male di Ancelotti ma i giocatori hanno colpe maggiori per quello che è accaduto in campo e fuori”.