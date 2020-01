Tempo di lettura: < 1 minuto

BRUNO GIORDANO – 9 gennaio 1900-9 gennaio 2020, quest’oggi la Lazio compie 120 anni. Sono tanti i personaggi del mondo biancoceleste che hanno fatto gli auguri al club capitolino. Tra questi, anche Bruno Giordano che si è espresso così ai microfoni di Sky.

Le parole di Giordano

“Sono arrivato a 13, andato via a 29, mi sono formato come calciatore e uomo. La Lazio è una famiglia, ti accoglie a braccia aperte. Ricordi? Quel pomeriggio nel 69, quando andai a fare il provino in uno dei pochi campi in erba a Roma. Poi lo scudetto del 74. La Lazio di oggi può sognare, se saranno bravi la paragoneremo a quella di Maestrelli. Anche per la Lazio di Pioli si erano scomodati paragoni, poi si arrivò terzi. Dipende da loro, ma anche da cosa faranno gli avversari.”