Giordano: “Messaggio a Sarri? Fatti comprare calciatori adatti”

GIORDANO LAZIO INTERVISTA – Comincia l’era Sarri alla guida della Lazio. In giornata si sono svolte le visite mediche in Paideia che danno il via alla stagione delle aquile. La società intanto si sta muovendo sul mercato per rinforzare la rosa e di questo punto ha parlato Bruno Giordano ai microfoni di TMWradio.

Un consiglio a Sarri

“Un messaggio a Sarri? Fatti comprare i giocatori che ritieni più opportuni .C’è da lavorare tanto nella testa, cinque anni di gioco totalmente diverso dal tuo può essere difficile”.

Le uscite di Immobile con la Nazionale

“E’ un po’ troppo umorale, ci sono dei momenti che non ce n’è per nessuno, altri in cui va in crisi senza alcun motivo. Anche adesso è così. Non riesco a capire perché va a crearsi certe problematiche”.