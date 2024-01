Lazio Women, Grassadonia: "Girone d'andata assolutamente positivo"

Tempo di lettura: < 1 minuto

GRASSADONIA PARMA LAZIO WOMEN INTERVISTA- Il tecnico della Lazio Women, Grassadonia, ha rilasciato un'intervista dopo la decisiva vittoria delle sue ragazze contro il Parma. Vero e proprio scontro al vertice della Serie B femminile. Ecco le sue parole a Be Pi Tv.

Le parole di Grassadonia nell' intervista dopo Parma - Lazio Women

Grassadonia su Parma - Lazio

"Cosa ci lascia questa partita? La consapevolezza di essere una buona squadra. Faccio i complimenti al Parma perché ha dimostrato di essere una grande squadra. Era una partita importante, ma assolutamente non decisiva ai fini del campionato. È un campionato ancora molto lungo e ci sono ancora tante partite. Quello che mi interessava era la tenuta della squadra, l’atteggiamento e la personalità. Domenica ripartiamo, ma cambia poco ai fini della classifica".

Grassadonia sul girone d'andata della Serie B

"Girone d’andata? Assolutamente positivo, i numeri sono importanti così come quelli della Ternana, del Parma e del Cesena. È un campionato apertissimo, è certamente una vittoria importante ma più per il morale e per la consapevolezza del lavoro che stiamo facendo. Le ragazze hanno interpretato bene la gara, abbiamo incontrato una squadra forte che fino alla fine si giocherà il campionato come tutte le altre. La mia squadra ha ancora ampi margini di miglioramento, il mercato è ancora aperto e quindi vediamo se riusciamo a completarla".

Grassadonia su Moraca

"Moraca? Mi piace parlare non dei singoli, ma del complessivo. Sono tutte giocatrici importanti, abbiamo un gruppo molto compatto e coeso. Loro sanno bene che durante la settimana devono conquistarsi il posto attraverso le prestazioni, anche chi subentra lo deve fare sempre con l’atteggiamento giusto. È un gruppo che deve crescere molto e lavoreremo per questo sicuramente".