QUI FORMELLO, sessione per chi non ha giocato col Napoli

QUI FORMELLO - La Lazio archivia lo 0-0 casalingo contro il Napoli e torna immediatamente ad allenarsi a Formello per preparare il prossimo match contro l'Atalanta. Ecco di seguito il report della sessione effettuata dai biancocelesti nella mattinata di oggi, lunedì 29 gennaio 2024.

Qui Formello, il report dell'allenamento della Lazio

Questo quanto riportato dalla Lazio sul proprio sito ufficiale: "Archiviato il match contro il Napoli, la squadra questa mattina si è ritrovata presso l`S.S. Lazio Training Center a partire dalle 11:00 per iniziare la preparazione in vista della sfida contro l'Atalanta. Dopo una prima fase di riscaldamento muscolare, i calciatori che ieri non sono scesi in campo dal primo minuto hanno svolto alcune fasi tattiche, seguite infine da una partitella a campo ridotto."

Giorno di riposo dunque per i calciatori scesi in campo contro il Napoli, mentre inizia la preparazione al match contro l'Atalanta per chi non ha partecipato alla sfida contro gli azzurri. Domani è previsto uno stop generale a Formello. La Lazio tornerà ad allenarsi mercoledì alle ore 15:00.