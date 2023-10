Immobile e la Saudi Pro League: parla il Ceo Carlo Nohra

Tempo di lettura: < 1 minuto

IMMOBILE SAUDI PRO LEAGUE - L'intervista di Ciro Immobile a Il Messaggero ha riacceso i riflettori sulla Saudi Pro League. Il Ceo Carlo Nohra, intervenuto al Festival dello Sport di Trento e ripreso da TMW, ha parlato anche delle parole spese dell'attaccante della Lazio.

Saidi Pro League, il Ceo Carlo Nohra parla di Immobile

"Non è mai troppo tardi. La qualità non scomparirà mai. Quello che ci interessa ora è portare la migliore qualità al calcio saudita per fornire un migliore intrattenimento per il calcio saudita, per l'Arabia Saudita, per la popolazione saudita e per condividerlo con il resto del mondo".

