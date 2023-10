Ancelotti: "Anche la Lazio ha possibilità di passare il turno in Champions League"

Tempo di lettura: < 1 minuto

ANCELOTTI LAZIO CHAMPIONS LEAGUE - Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato di Champions League in un'intervista a Radio Rai 1. L'ex tecnico di Milan, Parma e Napoli, ha elogiato il percorso delle squadre italiane nella massima competizione europea, compresa la Lazio.

Champions League, Ancelotti parla della Lazio e delle italiane

"Le Italiane? Arrivare in finale Champions è difficile per tutti. Dirlo oggi chi arriva in finale è un terno al lotto, il percorso è molto lungo, si deciderà tra cinque-sei mesi, non certo adesso. Sicuramente hanno tutte la possibilità di passare il turno".

