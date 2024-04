Giudice Sportivo, un difensore della Roma salta la Lazio

Tempo di lettura: < 1 minuto

GIUDICE SPORTIVO GIORNATA 30 SERIE A - Il Giudice Sportivo ha reso note le sue decisioni dopo la trentesima giornata di Serie A. Tra gli squalificati in vista del prossimo turno è presente anche un difensore della Roma, che sarà dunque indisponibile per il derby contro la Lazio.

Giudice Sportivo, confermata la squalifica per N'Dicka: salta il derby

Come si legge dal referto del Giudice Sportivo, è stata confermata una giornata di squalifica per N'Dicka Obite Evan della Roma, per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). Lazio punita invece con "un'ammenda di € 1.500,00, per avere suoi sostenitori, al 48° del secondo tempo, lanciato, nel recinto di giuoco, un fumogeno".