Infantino: "Eventi di Udine e Sheffield ripugnanti e inaccettabili"

INFANTINO MAIGNAN RAZZISMO - Durante Udinese - Milan si è verificato l'ennesimo, inaccettabile, atto di razzismo. Protagonista Mike Maignan, colpito da insulti dai tifosi friulani presenti al Bluenergy Stadium. Anche il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha condannato l'accaduto.

Infantino: "I giocatori coinvolti hanno il mio pieno supporto"

Queste le parole del presidente della FIFA, Gianni Infantino, a riguardo: "Gli eventi di sabato a Udine e Sheffield sono assolutamente ripugnanti e del tutto inaccettabili. Non c'è posto per il razzismo né per altre forme di discriminazione, nel calcio così come nella società. I giocatori interessati da quanto accaduto sabato hanno il mio pieno supporto. È necessario che tutte le parti interessate agiscano, a partire dall'istruzione nelle scuole, affinché le future generazioni comprendano che questo non è parte del calcio né della società".