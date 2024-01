Castellanos finisce in infermeria: l'entità dell'infortunio e i giorni di stop

Tempo di lettura: < 1 minuto

INFORTUNIO CASTELLANOS - La Lazio perde per infortunio Valentin Castellanos. Il giocatore è uscito malconcio dal derby di Coppa Italia con la Roma. Una partita che, nonostante il dolore, l'argentino ha continuato a giocare e che di fatto lo ha escluso dalle prossime due settimane di calcio a tinte biancocelesti.

Lazio, infortunio per Castellanos: la situazione

lesione di basso-medio grado all’adduttore: potrebbe essere questo il responso degli esami clinici ai quali si è sottoposto Castellanos. Tradotto: due settimane di stop. Anche se, come raccontato dal Corriere dello Sport, non è detto che l'attaccante argentino non possa provare il recuperare lampo e volare con i compagni in Arabia Saudita.