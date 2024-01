Lazio - Lecce, il dato sui biglietti: i tifosi accorrono all'Olimpico

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO LECCE BIGLIETTI - Dopo aver vinto il derby capitolino di Coppa Italia, gli uomini di Sarri sono chiamati a confermare le ottime prestazioni contro il Lecce di D'Aversa. I tifosi laziali sono accorsi a sostegno della squadra; ecco i dati sui biglietti venduti.

I tifosi della Lazio comprendono il momento importante per la rincorsa alla zona Champions League e carichi dell'adrenalina post Lazio-Roma, saranno a sostegno della squadra. I biancocelesti presenti saranno oltre 30mila abbonati ed altri 10mila tagliandi.

La Lazio si prepara a ospitare il Lecce all'Olimpico per la ventesima di giornata di Serie A. I biancocelesti vanno a caccia della quinta vittoria consecutiva in stagione dopo il successo in settimana nel derby di Coppa Italia. La formazione di Sarri si trova a soli tre punti dal quarto posto e sarà importante non sbagliare. D'Aversa e la sua squadra, però, non saranno facili da superare, come è stato dimostrato anche all'andata al Via del Mare. I tifosi laziali, comunque, hanno risposto presente: oltre ai 30mila abbonati, infatti, sono stati staccati ulteriori 13mila tagliandi. Di questi, 3mila sono degli ospiti pugliesi.