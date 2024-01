Conferenza stampa Inzaghi: "Affrontare la Lazio è sempre difficile"

Tempo di lettura: < 1 minuto

INTER LAZIO SUPERCOPPA ITALIANA INZAGHI- La Lazio perde per 3-0 contro l'Inter in questa semifinale di Supercoppa Italiana. I nerazzurri conquistano la finale e giocheranno lunedì contro il Napoli. Dopo la pertita Inzaghi ha parlato anche in conferenza stampa. Ecco le sue parole.

Le parole di Inzaghi nella conferenza stampa post Inter - Lazio

"Ogni partita è una storia a sé. Molte partite non sono state a livello tecnico come le altre. Da allenatore mi sono divertito veder giocare i miei calciatori, ma è da due anni e mezzo che è così. Davanti avevamo un avversario di livello da affrontare, ma abbiamo fatto grandi gare qui e all’Olimpico. È sempre difficile affrontare un avversario come la Lazio. Qui ho già vinto con la Lazio contro la Juventus, per noi vincere trofei è sempre un obiettivo".