Inter - Lazio, Barella: "Ci siamo divertiti come non lo facevamo da tempo"

INTER LAZIO SUPERCOPPA ITALIANA BARELLA- La Lazio perde contro l'Inter in questa semifinale di Supercoppa Italiana. I neroazzurri conquistano la finale contro il Napoli. Nel post partita ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio. Ecco le sue parole.

Le parole di Barella nel post partita di Inter - Lazio

"Partita bella, ci siamo divertiti come non lo facevamo da tempo. La Lazio avversario è un avversario difficile, fanno un pressing difficile da eludere. Siamo stati bravi con tutti gli elementi. Tutti volevano la palla. Volevamo essere così da inizio anno abbiamo lavorato tanto per arrivare a questo. Manca ancora tanto, vogliamo vincere questa coppa e andare avanti in campionato. La traversa? Non mi ha fatto piacere, ma non mi interessa. Possono segnare anche gli altri, conta che vinca la squadra".