Inter - Roma 1-0, i nerazzurri comandano a San Siro: il tabellino

INTER ROMA TABELLINO - L'Inter ci mette ben 80 minuti per trovare il gol della vittoria nonostante le tantissime occasioni. Non può nulla la Roma degli ex Lukaku e Josè Mourinho, anche se l'allenatore non era presente a bordo campo a causa dell'espulsione durante il match contro il Monza. Ecco il tabellino del match

Inter - Roma, il tabellino del match

Inter (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard (46′ Darmian), 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Çalhanoğlu (75′ Asllani), 22 Mkhitaryan (75′ Frattesi), 32 Dimarco (83′ Carlos Augusto); 9 Thuram, 10 L. Martinez (C)

Roma (3-5-2): 1 Rui Patricio; 23 Mancini (C), 14 Llorente, 5 N’Dicka; 43 Kristensen, 4 Cristante, 16 Paredes, 52 Bove (84′ Aouar), 59 Zalewski (75′ Celik); 92 El Shaarawy (84′ Belotti), 90 Lukaku

Arbitro: Fabio Maresca (Napoli)

Espulsioni:\\

Ammonizioni: 13′ Mancini (R), 33′ Pavard (I), 47′ N’Dicka (R), 50′ Paredes (R), 56′ Çalhanoğlu (I), 64′ Bastoni (I), 68′ Cristante (R)

Marcatori: 81′ Thuram