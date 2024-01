Inzaghi: "Basic? Lasciamo lavorare la società, io devo..."

Tempo di lettura: < 1 minuto

INZAGHI BASIC LAZIO SALERNITANA CALCIOMERCATO - Toma Basic resta ai margini delle scelte di Maurizio Sarri, per questo il giocatore sta cercando una squadra in cui accasarsi già in questa sessione di mercato. Il croato, come confermato da Gianluca Di Marzio, piacerebbe alla Salernitana ma il tecnico granata non si sbilancia. Queste le parole di Filippo Inzaghi ai microfoni di Dazn.

Le parole di Inzaghi sul calciomercato

"Lasciamo lavorare la società e il direttore, io devo cercare di far rendere al massimo quelli che ci sono. Sappiamo cosa dobbiamo fare e sono sicuro che lo faremo".