Gautieri: "Avere Sarri come allenatore è stata una fortuna"

GAUTIERI LAZIO SARRI INTERVISTA - Carmine Gautieri, ex calciatore della Roma, è stato allenato in passato proprio da Maurizio Sarri. Dopo il derby vinto dalla Lazio, ha parlato con Notizie.com del suo rapporto con il mister toscano e dei suoi metodi d'insegnamento che l'hanno forgiato come calciatore.

Le parole di Gautieri

"Un grande insegnante. Lavorava sempre sulla postura del corpo, su come mettersi in diagonale a seconda da dove arriva la palla. Ora lo vedo fare sempre meno, soprattutto nelle scuole calcio. Quando si subisce gol, si dà sempre la colpa all'ultima situazione, al difensore o al portiere. Bisogna vedere da dove parte l'azione. Ho avuto la fortuna di avere Sarri come tecnico, sembravamo dei manichini quando sbagliavamo. Lui fermava il gioco, ci prendeva e ci spostava, correggeva la postura del nostro corpo. Serve questo per tornare a essere un calcio importante".