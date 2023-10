Italia, Spalletti aspetta Zaccagni: contatto con i medici della Lazio

Tempo di lettura: < 1 minuto

ITALIA SPALLETTI ZACCAGNI LAZIO - Luciano Spalletti sarebbe in contatto con lo staff medico della Lazio per tenere monitorato il recupero dall'infortunio di Mattia Zaccagni. Ancora possibile, dunque, la convocazione dell'esterno biancoceleste con l'Italia.

Spalletti attende Zaccagni: possibile convocazione con l'Italia

Come riporta il Corriere dello Sport, Mattia Zaccagni è ancora presente nella lista dei convocati dell'Italia per le partite contro Malta e Inghilterra. Nonostante il problema alla caviglia accusato dal calciatore della Lazio, il Ct Spalletti spera di poterlo recuperare almeno per la sfida di martedì 17 ottobre contro i Tre Leoni. L'ex allenatore del Napoli potrebbe infatti far aggregare l'esterno anche in un secondo momento al resto degli azzurri, in caso di recupero.