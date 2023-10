Legali Fagioli: "Nicolò è sereno e concentrato sulla Juventus"

Tempo di lettura: < 1 minuto

JUVENTUS LEGALI FAGIOLI SCOMMESSE - La notizia del giorno riguarda Nicolò Fagioli. Il calciatore della Juventus è indagato dalla Procura di Torino per scommesse su piattaforme illegali, secondo quanto verificato dagli inquirenti che hanno incrociato gli accessi del suo e di numerosi altri profili. Anche la Figc ha aperto un fascicolo e adesso il centrocampista bianconero rischia una sanzione che pasa da una multa ad una squalifica. A tal riguardo, i legali del classe 2001 hanno chiarito la situazione.

Legali Fagioli: "Fagioli si è attivato per primo nei confronti della Procura Federale"

Ecco di seguito le dichiarazioni, riportate dall'Ansa, degli avvocati di Nicolò Fagioli: "Nicolò è sereno ed è massimamente concentrato sulla Juventus e sul campionato. Nella nostra qualità di legali di Nicolò Fagioli in riferimento alle notizie apparse sulla stampa in data odierna, possiamo rappresentare che il nostro assistito sta affrontando con responsabilità la vicenda, in un’ottica di massima trasparenza e collaborazione con l’Autorità giudiziaria ordinaria e sportiva, come dimostra il fatto di essersi attivato per primo e tempestivamente nei confronti della Procura Federale".