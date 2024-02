Dreesen: "Speravamo in un risultato diverso ma la Lazio..."

Tempo di lettura: < 1 minuto

DREESEN INTERVISTA LAZIO BAYERN MONACO CHAMPIONS LEAGUE - L'amministratore delegato del Bayern Monaco, Jan-Christian Dreesen, ha parlato ai microfoni di Kicker. Dressen parla dell'atteggiamento dei tedeschi e di cosa secondo lui possa essere andato storto. Di seguito le sue dichiarazioni.

Le parole di Dreesen

"Sicuramente immaginavamo che oggi sarebbe andata diversamente. Questi sono giorni in cui cui bisogna imparare ad affrontare le situazioni. Abbiamo iniziato il primo tempo bene mostrando una reazione dopo Leverkusen. Ma poi nel secondo tempo la Lazio ha avuto la meglio. Speravamo in un risultato diverso. Rummenigge e Hoeneß. quando perdevano 1-0 in trasferta, dicevano sempre: questo è un risultato che puoi recuperare. Questo è il messaggio che dobbiamo conservare noi oggi".