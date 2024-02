Il Bayern Monaco rischia una sanzione per via dei tifosi

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO BAYERN MONACO CHAMPIONS LEAGUE SANZIONE - Lazio-Bayern Monaco è terminata sul punteggio di 1-0 per i padroni di casa. I bavaresi tornano a casa con delusione per il risultato ma carichi per il ritorno, per una sfida che si preannuncia ricca di colpi di scena. I tifosi del Bayern Monaco però rischiano però di far prendere una sanzione disciplinare al club. Di seguito le motivazioni.

La decisione dietro la possibile sanzione

I tifosi ospiti, da quanto riportato da Bild, avrebbero rotto un vetro divisorio del settore a loro dedicato e fatto esplodere numerosi petardi. Questo sarebbe sufficiente per andare in contro a una sanzione disciplinare severa, sarebbe la ciliegina sulla torta di una serata da dimenticare per i bavaresi.