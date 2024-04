Juve e Derby, i tifosi ci sono: il dato sui biglietti

Tempo di lettura: < 1 minuto

BIGLIETTI LAZIO- L'arrivo di Tudor e la vittoria entusiasmante in campionato contro la Juventus, ha elettrizzato tutti i tifosi che non vedono l'ora di andare a vedere i biancocelesti allo stadio. Di seguito il dato sui biglietti in Coppa Italia contro la Juventus e per il derby.

Febbre da stadio per i tifosi biancocelesti

Il gol di Marusic contro la Juventus e l'arrivo di Tudor hanno portato entusiasmo al tifo biancoceleste. C'è infatti una vera e propria febbre da stadio. I tifosi ci vogliono essere e ne sono un esempio i dati sui biglietti venduti per la doppia sfida in Coppa Italia e contro il derby. Come riportato dal Corriere dello Sport, per la partita di questa sera sono stati venduti 1.599 tagliandi per il settore ospiti. Per quanto riguarda il match di ritorno all'Olimpico ne sono stati già venduti 20.000. per il derby invece (la Lazio giocherà in trasferta), si prevedono 15.000 biancocelesti.