Verso il derby: De Rossi recupera Dybala e Pellegrini

DERBY DYBALA ROMA LAZIO- Dopo il pareggio contro il Lecce, la Roma di De Rossi prepara il derby contro la Lazio che sta vivendo un grande periodo d'entusiasmo. L'allenatore giallorosso recupera Dybala e Pellegrini.

Due recuperi importanti per De Rossi

Daniele De Rossi sorride in vista del derby. Nella seduta d'allenamento a Trigoria, i due grandi assenti della partita contro il Lecce sono recuperati. Dybala, rimasto in panchina per 90 minuti scalda i motori per la sfida dell'Olimpico. Pellegrini invece era squalificato e avendo scontato la giornata data dal giudice sportivo, tornerà a disposizione proprio per il derby.