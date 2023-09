Rovella: "Non vedo l'ora di giocare, mi sento bene"

Tempo di lettura: < 1 minuto

JUVENTUS LAZIO ROVELLA INTERVISTA - Nel pre partita di Juventus - Lazio è intervenuto Nicolò Rovella ai microfoni di DAZN e a quelli ufficiali biancocelesti per dare un giudizio sul big match dell'Allianz Stadium.

Juventus - Lazio, le parole di Rovella nel pre partita

"Quella di oggi è una partita importante per noi, abbiamo iniziato con alcune difficoltà ma ora ci siamo ripresi con la vittoria di Napoli. All'inizio è stato difficile perché venivo da un infortunio e adattarmi agli schemi del mister non è stato facile. Ora mi sento bene, sono entrato bene nel gruppo. Spero oggi di poter esordire, non vedo l’ora di giocare”.

Le parole di Rovella ai microfoni ufficiali biancocelesti

"Oggi servirà la Lazio di Napoli, se non una Lazio ancora migliore. Sarà fondamentale e delicatissima. La Juve è una delle favorite per il campionato, sappiamo che giocare qui è difficile. Noi siamo forti e giocheremo le nostre carte. Ho recuperato al 100%,ho lavorato duramente durante la sosta, sono felice. Spero di dare il mio contributo alla squadra”.