Sarri: "Sono state settimane difficili, ma ora voglio continuità"

JUVENTUS LAZIO SARRI INTERVISTA - Ai microfoni di DAZN è intervenuto il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri nel pre partita di Juventus - Lazio per presentare la sfida.

Juventus - Lazio, le parole di Sarri nel pre partita

"Le settimane delle nazionali sono sempre settimane particolari, ci siamo dedicati ad alcuni giocatori nuovi, per la preparazione della gara è stato fatto qualcosa l’ultimo giorno utile, sono settimane difficili. In questo momento dobbiamo trovare una dimensione e dare un minimo di continuità, poi penseremo alle prossime partite. Mi aspetto la stessa squadra che ho visto nell’ultima gara a livello di umiltà e di applicazione. Emozioni nel tornare all’Allianz? Non più di tanto, io l’emozione la provo a Napoli, qui ci sono stato solo una stagione di cui la metà a parte chiuse, ho molte meno emozioni qui rispetto a Napoli".