Juventus, Giuntoli: "Non ho sentito Sarri, ma lo ringrazio..."

JUVENTUS LAZIO GIUNTOLI INTERVISTA - Prima di Juventus - Lazio è intervenuto il ds bianconero Giuntoli ai microfoni di DAZN.

Juventus - Lazio, le parole di Giuntoli nel pre partita

"Pogba? Situazione spiacevole. Ora aspetteremo gli esisti finale e poi decideremo il da farsi. Bonucci? A noi non piace parlare al di fuori delle sedi opportune ma siamo convinti di aver rispettato sempre i nostri tesserati. Se ho sentito Sarri? No, lo ringrazio degli apprezzamenti fatti ma in questo momento sto pensando solo alla Juventus”.