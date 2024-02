Kenneth Anderson: "Il Bologna può vincere"

Tempo di lettura: < 1 minuto

KENNETH ANDERSON LAZIO BOLOGNA SERIE A INTERVISTA - Archiviata la parentesi europea, la Lazio dovrà scendere in campo contro il Bologna per la 25^ giornata di Serie A. Kenneth Anderson, ex di entrambe le squadre, ha speso parole al miele per i rossoblu al Resto del Carlino, starà a Sarri smentire l'ex calciatore sul campo. Di seguito le sue parole.

Le parole di Kenneth Anderson

"Adesso il Bologna può vincere e ha vinto con tutte. Ci penseranno anche le avversarie. Il Bologna può andare fino in fondo e sono felice per Saputo. È una bella persona, un grande presidente che sta facendo il bene della società e della squadra. Credo non sia un caso che questa stagione coincida con la sua presenza in città".