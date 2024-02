Calciomercato, sirene spagnole per Gila

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO GILA LAZIO VILLAREAL - La partita Lazio-Bayern Monaco ha messo in risalto tutta la rosa biancoceleste ma tra i protagonisti della sfida c'è sicuramente Gila. Lo spagnolo, autore di una prestazione autorevole contro un nemico temibile come Harry Kane, ha destato interesse in Spagna in ottica calciomercato.

Il Villareal punta Gila

Il Villareal è in fase di ricostruzione e vedrà molti dei suoi partire all'inizio del prossimo calciomercato, tra questi Foyth e il ritiro del capitano Raul Albiol. Il reparto difensivo del Sottomarino Giallo avrà bisogno di forze fresche e, secondo la testata spagnola Elgoldigital, avrebbero puntato Gila della Lazio. Mentre le voci di mercato scaldano l'ambiente spagnolo, Sarri si ritrova tra le mani un ottimo difensore e cercherà di tenerselo stretto.