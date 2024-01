Lazio - Napoli, Kvaratskhelia salterà il match dell'Olimpico

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO NAPOLI KVARATSKHELIA SERIE A - Napoli-Salernitana è terminata 2-1 in rimonta. A smorzare parzialmente l'entusiasmo dei napoletani è stata l'ammonizione rimediata negli ultimi minuti da Kvaratskhelia. Il giocatore salterà Lazio-Napoli, in programma il 28 gennaio 2024.

I diffidati per Lazio - Napoli

Il cartellino giallo a Khvicha Kvaratskhelia è arrivato nei minuti finali del match e comporta la qualifica per diffida per il prossimo match: Lazio-Napoli, valido per la 20^ giornata di Serie A. A complicare ulteriormente la situazione del mister Mazzarri anche la diffida di Jeans Cajuste. Secondo la FIGC, i due calciatori sconteranno la squalifica nella prossima giornata di Serie A ma saranno a disposizione del tecnico per la semifinale di Coppa Italia che si giocherà in Arabia contro la Fiorentina.