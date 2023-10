Casale: "Abbiamo dato un segnale. Contavano solo i 3 punti"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO ATALANTA CASALE INTERVISTA - Al termine di Lazio - Atalanta, Nicolò Casale ha parlato ai microfoni ufficiali biancocelesti.

Lazio - Atalanta, le parole di Casale a fine partita

"Vittoria importantissima, contavano solo i tre punti. Ne avevamo bisogno e siamo partiti forte, siamo andati in doppio vantaggio. Mi dispiace perché ho avuto una bella occasione per avere un ampio vantaggio. L'importante era dare un segnale e lo abbiamo fatto in questo primo tempo. Abbiamo rimesso in partita l'Atalanta con un gol sciocco, su questo dobbiamo lavorare. Siamo stati bravi perché quando un doppio vantaggio viene recuperato, a livello mentale ti ammazza. Siamo rimasti in partita e siamo ripartiti. Poi è arrivato il gol di Vecino che ha regalato questa vittoria".



Ripetere i clean sheet dello scorso anno

"Sicuramente era un obbiettivo. Situazioni in cui l'anno scorso è andata bene, quest'anno le stiamo pagando. L'Atalanta ci ha fatto subito gol su un cross. In questi momento gira così, ma l'importante erano i tre punti".



La stagione

"Sono molto positivo. Guardando le partite giocate con gli stessi avversari dello scorso anno, abbiamo fatto più punti. Sento dire tante cose su di noi, il campionato è appena iniziato".