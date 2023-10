Serie A, Lazio - Atalanta 3-2: Vecino decide la sfida

Tempo di lettura: 3 minuti

LAZIO ATALANTA CRONACA TABELLINO - Dare continuità prima della sosta per le nazionali. È questo il diktat della Lazio, che dopo aver vinto contro il Celtic in Champions League vuole ritrovare i 3 punti anche in campionato. Al'Olimpico c'è l'Atalanta di Gasperini. Di seguito la cronaca ed il tabellino del match.

Lazio - Atalanta, la cronaca della partita

Primo tempo

1' - È iniziata Lazio - Atalanta!

5' - VANTAGGIO LAZIO! Subito in avanti i biancocelesti grazie all'autogol di De Ketelaere, che ha deviato nella sua porta il calcio d'angolo di Luis Alberto. Tutto regolare, 1-0!

11' - RADDOPPIO DELLA LAZIO! Azione strepitosa della Lazio che si conclude con il tap-in vincente di Castellanos. L'assist perfetto è di Felipe Anderson. È il primo gol in maglia biancoceleste del numero 19. Tutto regolare, 2-0!

13' - Altra super occasione per la Lazio, questa volta con Casale. Il centrale in area piccola trova il muro di Musso, bravo a chiudere la porta.

18' - Traversa di Guendouzi! Ottima uscita da dietro della Lazio che si conclude con il tiro del francese. È sfortunato il numero 8: il suo bolide da fuori area si stampa sulla traversa.

25' - Prima vera occasione per l'Atalanta. Pasalic di testa non riesce a concludere a rete dopo il cross, deviato, di Ruggeri. Brivido per la Lazio.

33' - Accorcia le distanze l'Atalanta grazie al colpo di testa di Ederson. Sul cross di Ruggeri, il brasiliano è da solo in area di rigore. Facile l'incornata. Tutto regolare, 2-1.

40' - Ha cercato il gol del pareggio Zappacosta con una conclusione da fuori area. Tiro però fuori misura che finisce lontano dallo specchio della porta.

45' - 3 minuti di recupero.

45'+3 - Finisce qui il primo tempo.

Secondo tempo

46' - Ricomincia la partita all'Olimpico.

50'- Grandissima parata di Provedel sul tiro di De Ketelaere. Il belga si era liberato prima di Romagnoli e poi di Rovella in area di rigore. La sua conclusione, però, è stata fermata dal numero 94 biancoceleste.

55' - Primi cambi per la Lazio: fuori Luis Alberto e Zaccagni per Vecino e Pedro.

63' - Pareggio dell'Atalanta, gol di Kolasinac di testa da calcio d'angolo. L'ex Arsenal ha saltato più in alto di Marusic e ha insaccato sul secondo palo. Tutto regolare, 2-2.

65' - Cambio per la Lazio: fuori Guendouzi per Kamada.

73' - Occasione per la Lazio con Kamada di testa dal limite dell'area di rigore. Tiro centrale del giapponese sul cross alto di Pedro. Facile la presa di Musso.

77' - Ultimi cambi per Sarri. Escono Rovella e Felipe Anderson per fare spazio a Cataldi e Isaksen.

80' - Tenta il tiro su calcio di punizione Isaksen. Palla che va fuori di poco sopra la traversa.

83' - VANTAGGIO LAZIO! Gol di Vecino che si inserisce alle spalle dei difensori dell'Atalanta. Sponda decisiva di testa di Castellanos. Tutto regolare, 3-2!

85' - Espulso Sarri per proteste.

90' - 5 minuti si recupero.

90'+5 - Finisce qui la sfida: la Lazio batte 3-2 l'Atalanta.

Lazio - Atalanta, il tabellino del match

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi (64' Kamada), Rovella (77' Cataldi), Luis Alberto (55' Vecino); Felipe Anderson (77' Isaksen), Castellanos, Zaccagni (55' Pedro). A disp.: Sepe, Mandas, Lazzari, Gila, Patric, Pellegrini, Cataldi, Kamada, Vecino, Pedro, Isaksen. All.: Sarri.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta (80' Bakker), De Roon, Ederson, Ruggeri (80' Holm); Pasalic (45' Koopmeiners); De Ketelaere (70' Muriel), Scamacca (60' Lookman). A disp.: Carnesecchi, Rossi, Holm, Palomino, Bonfanti, Zortea, Hateboer, Koopmeiners, Bakker, Adopo, Miranchuk, Muriel, Lookman. All.: Gasperini.

NOTE

Arbitro: Orsato.

Marcatori: Aut. De Ketelaere (L), Castellanos (L), Ederson (A), Kolasinac (A), Vecino (L)

Ammoniti: Ruggeri (A), Vecino (L)

Espulsi: /

Recupero: 3' ; 5'

Andrea Castellano