I convocati di Gasperini per Lazio - Atalanta: assente Toloi

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO ATALANTA CONVOCATI GASPERINI - Gian Piero Gasperini ha reso nota la lista dei convocati per Lazio-Atalanta, partita in programma per domani, 8 ottobre 2023, alle ore 15:00.

Lazio - Atalanta, i convocati di Gasperini: c'é Scamacca, out Toloi

Portieri: Carnesecchi Marco, Musso Juan, Rossi Francesco.

Difensori: Adopo Michel, Bakker Mitchel, Djimsiti Berat, Hateboer Hans, Holm Emil, Kolašinac Sead, Palomino José, Ruggeri Matteo, Scalvini Giorgio, Zappacosta Davide, Zortea Nadir.

Centrocampisti: De Roon Marten, Éderson, Koopmeiners Teun, Pašalić Mario.

Attaccanti: De Ketelaere Charles, Lookman Ademola, Miranchuk Aleksey, Muriel Luis, Scamacca Gianluca.