Simeone: "Sempre piaciuto il gioco di Sarri. Tornare all'Olimpico..."

Tempo di lettura: 2 minuti

LAZIO ATLETICO MADRID MORATA - In vista del match tra Lazio e Atletico Madrid, che andrà in scena martedì 19 settembre alle 21:00 allo stadio Olimpico, parla l'allenatore degli spagnoli, ed ex calciatore dei biancocelesti, Simeone in conferenza stampa. Ecco le sue parole

Lazio-Atletico Madrid, le parole di Simeone

Sulla sconfitta contro il Valencia

"Abbiamo iniziato bene, poi però non abbiamo saputo reagire. Ora c'è la Champions, continuo ad avere fiducia nella squadra, quella di domani per me è una grande sfida, ce la giocheremo al meglio".

Su Sarri

"Mi piace il gioco di Sarri e sempre mi è piaciuto. La Lazio è una squadra che chiude gli spazi in area, difende bene, cerca superiorità numerica. È una squadra che sa quello che vuole, con un tecnico forte. Noi dobbiamo cercare di fargli male".

L'inizio di campionato

"Credo che Lazio e Altetico non abbiano iniziato bene la stagione, ma conta come finisce non come inizia. La Lazio è una squadra forte, che ha fatto molto bene lo scorso anno, sicuramente. Vedremo una partita bella per il gioco delle due squadre".

L'emozione di tornare all'Olimpico

"Pelle d'oca. Tutto mi fa tornare agli anni straordinari della mia carriera sportivamente, con una tifoseria che mi ha voluto bene dal primo giorno. Ho un grandissimo ricordo di tutti i laziali, ci vedremo in campo. Grazie per tutto il cuore e l'affetto che ricevo quando sono qui, io sento lo stesso per voi".

Sul campionato della Lazio e sull'accoglienza

"Credo che nella vita uno deve dare, senza aspettarsi altro. Quando si aspetta qualcosa e non succede, poi ci rimane male. Vedo così la vita. Quell'affetto che c'è tra me e i laziali va al di là di un'ovazione in campo. Anche noi veniamo da una sconfitta difficile, loro vengono da una partita che non è andata sul gioco che volevano esprimere. C'è però anche la partita del Napoli, l'altra faccia di questa Lazio. Sappiamo contro chi giochiamo, vogliamo fare una grande partita".

Esterni di sinistra

"Sono tre giocatori con caratteristiche differenti. Galan è un esterno, fa una bella fase offensiva. Riquelme genera transizioni rapide. Samuel Lino l'ho tenuto fuori perché era infortunato, ma domani è fresco come gli altri. Insieme troveremo la soluzione migliore".

Il Cholismo

"Avevamo una grandissima squadra, quel colpo di testa arriva solamente alla fine di un lavoro corale fatto insieme a giocatori veramente d'alto livello. È toccato a me. Volevamo quel titolo che alla fine siamo riusciti a vincere. Tifosi? Sento lo stesso affetto che tutta la gente laziale sempre mi ha dato. Domani sarà una bellissima partita, speriamo ci sia uno stadio pieno. Bello tornare a vedere la Lazio in Champions, mi aspetto una bella giornata di calcio".