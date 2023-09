QUI FORMELLO: la Lazio punta l'Atletico tra tanti sorrisi. Hysaj è in campo

Tempo di lettura: 2 minuti

ALLENAMENTO LAZIO FORMELLO - Silenzio stampa a seguito della brutta sconfitta contro la Juventus, ma si guarda avanti. La Lazio è scesa in campo per l'ultimo allenamento a Formello prima della sfida all'Atletico Madrid, valevole per la prima giornata di Champions League.

Formello, le ultime dall'allenamento della Lazio

La Lazio è reduce da una brutta sconfitta per 3-1 contro la Juvrntus di Allegri allo Stadium. Tuttavia, è già il momento di guardare avanti. All'orizzonte c'è la sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid di Simeone in programma martedì alle 21:00 all'Olimpico. I biancocelesti, dopo la conferenza stampa di Sarri e Luis Alberto, sono scesi in campo per la seduta pomeridiana di allenamento.

Tantissimi i sorrisi per gli uomini di Sarri, ansiosi di prendere parte a una gara importante come l'esordio nella competizione europea più prestigiosa. I quindici minuti di allenamento aperti alla stampa sono iniziati con il solito torello. Poi, si è passati alle ripetute. La tattica arriva, quindi, a porte chiuse.

In campo presenti anche Gila e Basic, non inseriti nella lista UEFA. Anche Hysaj, uscito anzitempo dalla sfida alla Juventus per un problema all'occhio sinistro, era regolarmente in campo con i compagni. Da valutare, quindi, chi tra lui e Pellegrini verrà scelto da Sarri, che ha seguito l'allenamento a bordo campo, si aggiudicherà la titolarità della fascia sinistra. Nota a margine: aggregato al gruppo anche il giovane Ruggeri.

La Lazio punta l'Atletico Madrid: le immagini dell'allenamento aperto alla stampa

Il video della seduta

Dai nostri inviati a Formello Andrea Castellano e Christian Gugliotta