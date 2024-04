Lazio, attenzione al cartellino: i diffidati biancocelesti contro la Juve

Tempo di lettura: < 1 minuto

JUVENTUS LAZIO DIFFIDATI- Sfida delicatissima questa sera tra Juventus e Lazio. Ci sono però due diffidati biancocelesti che rischiano di saltare il ritorno.

I diffidati biancocelesti di Juventus Lazio

Stasera andrà in scena all'Allianz Stadium, il secondo match tra Juventus e Lazio nel giro di pochi giorni. In campionato i biancocelesti sono riusciti a conquistare i tre punti con un gol di Marusic allo scadere. Oggi però, la sfida valida per l'andata della semifinale di Coppa Italia, ha un peso specifico ancora maggiore. Bisogna però far attenzione a non prendere troppi cartellini. Guendouzi e Castellanos, come riporta il Corriere dello Sport, sono i diffidati del match e se dovessero essere ammoniti salterebbero la partita di ritorno.