Bayern Monaco, zero tiri in porta contro la Lazio: non succedeva da...

LAZIO BAYERN MONACO ZERO TIRI IN PORTA - La Lazio ieri contro ogni pronostico nella notte di San Valentino, ha battuto la corazzata del Bayern Monaco per 1-0. Una statistica curiosa ci dice che i tedeschi non hanno tirato in porta nemmeno una volta

La Lazio batte il Bayern per 1-0, ma le statistiche celano molto altro...

Nella notte di San Valentino, la Lazio ha giocato una delle sue partite più storiche in Champions League: l'andata degli ottavi di finale contro il Bayern Monaco. Contro ogni pronostico i ragazzi di Sarri sono riusciti a strappare la vittoria per 1-o contro la corazzata di Tuchel, che però non sta vivendo un buon momento. I biancocelesti dovranno comunque fare i conti con la gara di ritorno a Monaco di Baviera. In questo momento però anche loro si trpvsno in estrema difficoltà e lo dimostra una curiosa statistica del match di ieri sera: i tedeschi hanno terminato la gara senza mai tirare in porta. Una cosa che non accadeva dagli ottavi di Champions League nella stagione 2018/19, Liverpool-Bayern 0-0.