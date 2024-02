Badiani: "Ricordo bene la sfida con il Bayern. Quella Champions..."

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO BAYERN MONACO BADIANI INTERVISTA - La Lazio si prepara ad ospitare all'Olimpico i giganti del Bayern Monaco, nel match valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Il primo precedente risale al 1974, quando i biancocelesti campioni d'Italia sfidarono in un'amichevole il club bavarese, allora campione d'Europa. Roberto Badiani, uno dei protagonisti di quella partita, è stato intervistato da Il Cuoio.

Lazio -Bayern Monaco, le parole di Badiani

"Quella sfida me la ricordo molto bene, fu uno degli ultimi incontri prima dell'inizio del campionato". Quell'amichevole fece sentire alla Lazio il sapore delle grandi sfide europee della Coppa Campioni, competizione alla quale il club biancoceleste non poté prender parte per la squalifica dopo lo scontro con l'Ipswich Town: "Fu una bella ingiustizia, una punizione di questo tipo non c'è mai stata e non si è più rivista".

L'ex giocatore ha poi speso qualche parola su Tommaso Maestrelli: "Mi disse che mi voleva alla Lazio. Sono contento di avergli regalato una delle gioie più grandi, segnando quel gol a Como che valse la salvezza".