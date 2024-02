Veron: "Bayern? Nulla è impossibile. Sarò sempre vicino alla Lazio"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO VERON INTERVISTA - L'ex centrocampista della Lazio Juan Sebastian Veron ha concesso un'intervista a La Gazzetta dello Sport. L'argentino ha parlato dell'imminente sfida contro il Bayern Monaco, soffermandosi anche su quelli che potrebbero essere i protagonisti.

Lazio, le parole di Veron

"Sono d’accordo sul fatto che serva un’impresa, perché i tedeschi sono superiori. Però il calcio mi ha insegnato che nulla è impossibile, esiste sempre una speranza che va inseguita. Se la Lazio affronta i tedeschi con la determinazione di un gruppo solido, pronto ad aiutarsi in ogni circostanza, allora può farcela".

Parlando di pronostici, lVeron non si è sbilanciato: "Non mi piace fare previsioni, ma dico che sarebbe un grande risultato se la Lazio riuscisse a tenere aperta la sfida in vista della gara di ritorno".

L'argentino ha poi menzionato Immobile e Felipe Anderson come possibili protagonisti della sfida, in quanto ritiene necessario sfruttare la velocità degli attaccanti biancocelesti per perforare la difesa tedesca.