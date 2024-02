Muller: "È tutto aperto. Al ritorno mi aspetto una Lazio difensiva"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO BAYERN MONACO MULLER INTERVISTA - Al termine di Lazio - Bayern Monaco, Thomas Muller ha parlato ai microfoni di Prime Video, raccontando quello che è stato il match di stasera e cosa si aspetta in vista del ritorno.

Lazio - Bayern Monaco, le parole di Muller

"Le cose possono cambiare nel calcio. Mi aspetto un match difensivo dalla Lazio, molto italiano, che provino a sfruttare degli errori. L'1-0 lascia tutto aperto".

Il tedesco è poi intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport

"Sconfitta diversa da Leverkusen. Non siamo contenti del risultato. Abbiamo regalato il secondo tempo alla Lazio con un sacco di errori. Abbiamo avuto tante occasioni nel primo tempo, ma non siamo riusciti a segnare. La fiducia sta calando, la vittoria della Lazio è giusta ma non è finita qui. La Lazio ha sprecato una grande occasione, giocando in superiorità ha avuto solo un’altra occasione. Hanno preferito difendere la vittoria e vedremo come andrà tra qualche settimana. Perdere solo 1-0 non è così terribile. Siamo con l’allenatore".