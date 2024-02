Sarri: "Abbiamo vinto contro una delle squadre più forti d'Europa"

Tempo di lettura: 2 minuti

LAZIO BAYERN MONACO SARRI POST PARTITA - Lazio - Bayern Monaco è storia. I biancocelesti vincono 1-0 l'andata degli ottavi di Champions League. Nel post partita sono state raccolte anche le parole di Maurizio Sarri, che ha detto la sua sul match dell'Olimpico.

Le parole di Sarri al termine di Lazio - Bayern Monaco

Questa l'analisi di Maurizio Sarri ad Amazon Prime Video nel post partita di Lazio - Bayern Monaco: "È stata la vittoria dell'applicazione e dei momenti di sofferenza. C'è soddisfazione per aver vinto contro una delle squadre più forti d'Europa, ma anche rammarico di poter fare di più".

Sulla vittoria

"Oggi si è vista la compattezza della squadra, lo spirito giusto. Ci siamo mossi tutta la partita con un cervello solo. Che dentro la partita ci fossero momenti di sofferenza lo sapevamo. C'erano anche opportunità e una l'abbiamo presa. Ci rimane un pizzico di rammarico perché l'ultimo quarto d'ora avevamo in mente di portare a casa una vittoria più che ampliare il punteggio".

Sui motivi tattici del successo

"Avevamo deciso di abbassare la pressione e a volte loro ci hanno abbassato oltre quello che pensavamo. Di non allungare il campo era una scelta concordata da prima della partita. Loro sono abituati ad attaccare con tanti giocatori e creano difficoltà. Visto la qualità e la loro caratteristica abbiamo deciso di abbassare la linea di pressione".

Sul dare lezioni a Tuchel per la linea difensiva

"Lui (Tuchel) ha vinto moto più di me, sa benissimo cosa deve fare. Sono un squadra forte, mi hanno impressionato un paio di ragazzi dalla panchina. Questo Tel…ho visto un parco di giocatori impressionante. Prendiamoci questa vittoria, con la consapevolezza che lì andremo all'Inferno".

Lazio - Bayern Monaco, le parole di Sarri a Sky Sport

Maurizio Sarri ha poi dichiarazio a Sky Sport: "C’è mancata la faccia tosta nell’ultimo quarto d’ora ma ci siamo accontentati solo di vincere. Lo abbiamo fatto contro una delle più forti in Europa. È una bella soddisfazione. Squadra unita nel modo di giocare e di pensare".

Sull'importanza del successo

"Queste sono gare che ti danno una grande adrenalina a prescindere. Abbiamo deciso di aspettarli bassi, loro a volte ci hanno costretto a farlo molto bassi. Era una gara dove dovevamo soffrire ma in cui avevamo anche delle opportunità, e così è stato".

Sui prossimi impegni

"A Monaco cambia poco, loro in casa hanno una forza devastante. È chiaro che sarà un'impresa ai limiti, ma intanto ci siamo tolti questa soddisfazione. Bisogna resettare subito tutti: questa sera abbiamo partecipato a una festa, domenica giochiamo per la vita. In queste partite e nei derby l'atmosfera del popolo laziale è straordinaria. Oggi un colpo d'occhio e un'atmosfera straordinaria, da innamorati".