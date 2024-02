Lazio - Bayern Monaco, le pagelle dei quotidiani: tutti promossi

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO BAYERN MONACO PAGELLE QUOTIDIANI - In un Olimpico con un'atmosfera da brividi, la Lazio compie una vera e propria impresa, battendo il Bayern Monaco 1-0 grazie alla rete di Ciro Immobile su calcio di rigore. I biancocelesti portano in campo una prova da vera squadra, annichilendo la squadra di Tuchel, tornata negli spogliatoi senza mettere a segno nemmeno un tiro in porta. Di seguito le pagelle dei maggiori quotidiani sportivi, con i voti estremamente alti assegnati a tutta la formazione mandata in campo da Sarri.

Le pagelle dei quotidiani per Lazio - Bayern Monaco

LE PAGELLE DELLA REDAZIONE DI LAZIONEWS.EU

CORRIERE DELLO SPORT - Provedel 6,5; Marusic 6,5; Gila 7,5 (36' st Patric 6,5); Romagnoli 7; Hysaj 7 (15' st Lazzari 6); Guendouzi 8; Cataldi 7; Luis Alberto 7,5 (36' st Kamada 6); Isaksen 7 (29' st Pedro 6); Immobile 8 (29’ st Castellanos 6); Felipe Anderson 7,5.

Allenatore: Sarri 8.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Provedel 6; Marusic 6,5; Gila 7 (36' st Patric sv); Romagnoli 6,5; Hysaj 6 (15' st Lazzari 6,5); Guendouzi 7,5; Cataldi 6; Luis Alberto 6,5 (36' st Kamada sv); Isaksen 7 (29' st Pedro 6); Immobile 7,5 (29’ st Castellanos 6); Felipe Anderson 7.

Allenatore: Sarri 7.

TUTTOSPORT - Provedel sv; Marusic 6; Gila 7 (36' st Patric sv); Romagnoli 7; Hysaj 6 (15' st Lazzari 6); Guendouzi 7; Cataldi 6,5; Luis Alberto 6,5 (36' st Kamada sv); Isaksen 7 (29' st Pedro 6,5); Immobile 7,5 (29’ st Castellanos 6); Felipe Anderson 7.

Allenatore: Sarri 7.