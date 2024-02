PAGELLE Lazio Bayern Monaco: Immobile fa il Pulcinella, Felipe e Isaksen super

Tempo di lettura: 3 minuti

PAGELLE LAZIO BAYERN MONACO - La Lazio fa un sol boccone del Bayern Monaco. Un calcio di rigore di Immobile consegna alla squadra di Maurizio Sarri una vittoria storica. Nessun calciatore biancoceleste va sotto la sufficienza. Di seguito le loro pagelle, e quelle di tutti i calciatori biancocelesti, a firma di Daniele Izzo.

Champions League, le pagelle di Lazio - Bayern Monaco

PROVEDEL 7 - Scroscia ma non tuona. Nel primo tempo non deve fare neppure una parata, eppure il Bayern Monaco va più volte vicino al gol. Se possibile, soffre ancora meno nella ripresa. L'uscita in mezzo a cinque attaccanti bavaresi è da far vedere nelle scuole calcio.

MARUSIC 7 - L'usato sicuro di Sarri: sia a destra che a sinistra dà garanzie. Dei due laterali è quello che spinge meno, ma non va mai in difficoltà.

GILA 8 - Supera la prova del nove a pieni voti, l'esame universitario più difficile con la lode. Annulla Kane e Muller. E nel tempo libero si prende pure il lusso di uscire svariate volte palla al piede.

(Dall'80' PATRIC sv - Ricompone la coppia con Romagnoli senza far passare nulla: concentratissimo)

ROMAGNOLI 8 - Ha vinto il casting per entrare a far parte dei Fantastici 4. Invisibile e duro quando serve, fiammeggiante e intelligente nella marcatura degli attaccanti avversari. Prestazione da supereroe.

HYSAJ 7 - Finché la caviglia glielo permette brilla. Sarri gli mette nello zaino uno dei compiti più difficili della serata: marcare due campioni come Muller e Sanè. Lui esce tra gli applausi di tutto lo stadio Olimpico.

(dal 59' LAZZARI 6 - Meno intraprendente del collega albanese: soffre un po' il serrate le righe finali dei bavaresi)

GUENDOUZI 8 - Avrebbe ben figurato persino quando all'Eredità partiva il momento scossa. È elettrico, a tratti onnisciente: può essere in attacco e in difesa contemporaneamente, tanto da sembrare trino. E quanto conta l'esperienza a questi livelli.

CATALDI 7,5 - Entra a freddo, chiamato in causa per l'infortunio di Vecino. Geometrizza quando può, ma soprattutto si schiaccia su Gila e Romagnoli rivelandosi un ottimo frangiflutti.

LUIS ALBERTO 7,5 - Il primo bacio al vento nella notte di San Valentino è il suo. Il resto è la solita serenata d'amore calcistico, non curante di avere tra gli spettatori dirimpettai del calibro di Kimmich e Goretzka.

(Dall'80' KAMADA sv - Riesce a dare qualità alla manovra della Lazio nell'ultimo scampolo di gara. Un altro ingresso positivo dopo quello di Cagliari)

ISAKSEN 8 - Dà il benvenuto a Guerreiro sul prato dell'Olimpico. Poi diventa l'eroe della serata conquistando il rigore che decide la partita. I tifosi possono perdonargli l'errore a tu per tu con Neuer di inizio ripresa.

(Dal 72' PEDRO 6,5 - L'arte del doppio passo spiegata al Bayern Monaco nell'ennesima notte di stelle della sua carriera)

IMMOBILE 8 - Upamecano e Kim gli fanno da guardia del corpo. Lo scortano persino a prendere indicazioni da Sarri ma è carnevale ed entrambi cadono nel tranello di Pulcinella. Il capitano della Lazio prima mette nelle condizioni Isaksen di conquistare il rigore e poi manda in visibilio i sessantamila dell'Olimpico trasformando il rigore dell'1-0.

(Dal 72' CASTELLANOS 6,5 - Governa il pallone come e quando può. Serve a Felipe Anderson un cioccolatino solo da scartare)

FELIPE ANDERSON 7,5 - In versione super. Per intenderci il Felipe Anderson che mise a ferro e fuoco la Serie A nel 2015. I bavaresi faticano a contenerlo e lui ringrazia il popolo biancoceleste con giocate extralusso.

ALL. SARRI 8 - Regala ai tifosi della Lazio un San Valentino indimenticabile. Niente rose rosse né cuori, ma una serata da laziali che si racconterà per generazioni e generazioni. In una notte del genere viene difficile persino stabilirne i meriti tattici: azzecca tutto, cambi compresi.

Daniele Izzo

@danieleizzo94