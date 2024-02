Tuchel: "Sarà dura contro la Lazio. Sarri è un bravissimo allenatore"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO BAYERN MONACO TUCHEL INTERVISTA - Il tecnico del Bayern Monaco Thomas Tuchel ha parlato ai microfoni di Sky Sport per presentare la sfida di Champions League contro la Lazio.

Lazio - Bayern Monaco, le parole di Tuchel

"Sarà dura contro la Lazio, che è un'ottima squadra. Sarri è un bravissimo allenatore, l'ho seguito in tutte le sue precedenti esperienze al Napoli e al Chelsea. Mi piace molto il suo calcio. Per arrivare in finale dobbiamo andare passo dopo passo, anche perché arriviamo a questa sfida da una brutta sconfitta contro il Leverkusen. Il primo passo sarà battere la Lazio".