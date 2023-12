Lazio - Cagliari, Patric: "Il campo non ci aiuta..."

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO CAGLIARI PATRIC - La Lazio vince per 1-0 contro il Cagliari all'Olimpico. Ecco le parole di Patric ai microfoni di Lazio Style Radio nel post partita

Lazio - Cagliari, le parole di Patric

Su Provedel

"Ivan è sempre freddo è di ghiaccio. Complimenti a lui ancora una volta visto che ci ha salvato. Dobbiamo guardare le cose positive, ma l’importante era vincere. Il campo non ci aiuta, dobbiamo fare sempre 2-3 tocchi in più".

Su Gila

"Complimenti a Mario. È un grandissimo giocatore. Lo dico dal primo giorno. In Italia è difficile adattarsi ai tatticismi, lui però ha ha un grandissimo futuro davanti".

Su Luis Alberto

"E' incazzato nero con il campo. Soprattutto per i giocatori come lui diventa difficile, con la palla che si alza sempre. Ha sentito qualcosa nell’adduttore, speriamo non sia nulla di grave".

Sul Cagliari

"Loro hanno buoni giocatori e un buon allenatore e sono stati bravi a rimanere in partita. Ripeto non è semplice giocare con un campo così. Abbiamo preferito tenere alta la linea e abbiamo sofferto poco eccetto l’occasione nel finale".