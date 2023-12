Milan - Frosinone 3-1: Jovic, Pulisic e Tomori calano il tris

Tempo di lettura: < 1 minuto

MILAN FROSINONE SERIE A 2023 2024 - Il Milan trova attraverso una solida prestazione la seconda vittoria consecutiva in Serie A, battendo 3-1 il Frosinone a San Siro. Jovic apre le marcature allo scadere del primo tempo, poi Pulisic firma il raddoppio rossonero in apertura di ripresa. I ciociari accusano il colpo e subiscono il tris di Tomori, ma riescono comunque a trovare nel finale di partita il gol della bandiera con Brescianini. Il Diavolo si porta dunque a 29 punti in classifica, mentre i ragazzi di Di Francesco restano a 18.

Serie A, il tabellino di Milan - Frosinone 3-1

MILAN (4-3-3): Maignan, Calabria; Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek (dal 79' Pobega), Musah, Reijnders (dal 79' Bennacer), Chukwueze (dal 64' Adli), Jovic (dall'85' Camarda), Pulisic (dal 79' Chaka Traoré). Allenatore: Stefano Pioli. A disposizione: Mirante, Nava, Simic, Jimenez, Krunic, Romero. All.: Pioli.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Monterisi (dall'86' Cheddira), Romagnoli, Okoli, Oyono; Bourabai (dal 46' Brescianini), Barrenechea, Reinier (dal 57' Gelli); Soulè, Ibrahimovic (dal 67' Caso); Cuni (dal 67' Kaio Jorge). All. Di Francesco. A disposizione: Frattali, Cerofolini, Baez, Lulic, Pinto, Garritano, Kvernadze, Vanzelli. All.: Di Francesco.

Marcatori: Jovic 43', Pulisic 50', Tomori 74', Brescianini 82'

Arbitro: Marchetti

Ammoniti: Barrenechea (F), Jovic (M), Pioli (M).