Sarri: "In Europa siamo più affidabili. Bisogna ritrovare motivazione"

LAZIO CAGLIARI SARRI INTERVISTA - Nel pre partita del match tra Lazio e Cagliari, Maurizio Sarri ha presentato il match ai microfoni di Dazn.

Lazio - Cagliari, le parole di Sarri nel pre partita

"La nostra storia di questa stagione dice che siamo più affidabili in Europa che in Italia. Bisogna ritrovare motivazione per gli obbiettivi in campionato".



Isaksen

"Ci sta dando energia e freschezza. È in crescita, non possiamo pretendere sia pronto per fare la differenza, ma può darci una mano".



Immobile

"Sta meglio e lo ha fatto vedere. In settimana ha fatto solo mezz'ora ed è apposto per oggi".