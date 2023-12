Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO CAGLIARI PROVEDEL INTERVISTA - A pochi minuti dall'inizio di Lazio - Cagliari, Ivan Provedel ha parlato dell'imminente sfida ai microfoni di Dazn.

LEGGI ANCHE ---> Lazio - Cagliari, le formazioni ufficiali: Isaksen e Rovella titolari

Lazio - Cagliari, le parole di Provedel nel pre partita

"I dettagli fanno la differenza e il livello del campionato è alto. Basta poco per concedere. Non siamo così perfetti come dovremmo, ma lavoriamo per esserlo. Dobbiamo pensare a fare sempre meglio".