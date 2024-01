Tutti gli impegni della Lazio a febbraio: il calendario biancoceleste

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO CALENDARIO FEBBRAIO - La Lazio ha chiuso gennaio con uno 0-0 contro il Napoli dal sapore amaro per quanto visto in campo. Nel mese di febbraio, i biancocelesti ben 6 partite in 22 giorni , tra cui scontri diretti decisivi nella corsa al quarto posto e l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Di seguito il calendario completo con date e orari dei match di febbraio.

Lazio, il calendario del mese di febbraio

Domenica 4 febbraio 2024, ore 18:00

Atalanta - Lazio (23^ giornata di Serie A)



Sabato 10 febbraio 2024, ore 15:00

Cagliari - Lazio (24^ giornata di Serie A)



Mercoledì 14 febbraio, ore 21:00

Lazio - Bayern Monaco (ottavi di finale Champions League)



Domenica 18 febbraio 2024, ore 12:30

Lazio - Bologna (25^ giornata di Serie A)



Giovedì 22 febbraio 2024, ore 20:45

Torino - Lazio (recupero 21^ giornata di Serie A)



Lunedì 26 febbraio 2024, ore 20:45

Fiorentina - Lazio (26^ giornata di Serie A)