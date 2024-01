Atalanta - Lazio, dove vedere il match in tv e streaming

Tempo di lettura: < 1 minuto

ATALANTA LAZIO DOVE VEDERE - Dopo aver pareggiato all'Olimpico contro il Napoli, per la Lazio è già ora di pensare ad un altro scontro diretto cruciale. Nel ventitreesimo turno di Serie A, infatti, i biancocelesti andranno a Bergamo per sfidare l'Atalanta, rivale nella corsa al quarto posto. Il match si giocherà al Gewiss Stadium domenica 4 febbraio alle 18:00. Ecco dove sarà possibile vederlo.

Atalanta - Lazio, dove vedere la partita in Tv e streaming

Atalanta - Lazio verrà trasmessa in esclusiva su Dazn e sarà disponibile sia in live streaming sia on demand, tramite app o sito ufficiale, su qualsiasi dispositivo elettronico.