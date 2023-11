Lazio - Celtic, anche Provedel assente all'allenamento

Tempo di lettura: < 1 minuto

FORMELLO LAZIO PROVEDEL - La Lazio scenderà in campo domani all'Olimpico per la sfida di Champions League contro il Celtic. Alla vigilia della gara però, Provedel è assente all'appello.

Lazio, Provedel salta la rifinitura in vista del Celtic

La Lazio deve subito mandare giù la brutta sconfitta contro la Salernitana in campionato anche se difficile. E' già il tempo di pensare alla Champions League. Domani è il giorno di Lazio - Celtic. Da Formello però, arrivano notizie poco rassicuranti per quanto riguarda l'infermeria: oltre a Romagnoli, Casale e Zaccagni, all'appello manca anche Provedel. Il numero 94 biancoceleste sarebbe a casa a causa di una forte influenza, ma dovrebbe farcela per la gara di domani alle 18:45 allo stadio Olimpico.